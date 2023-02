Erdbeben im Grenzgebiet Türkei/Syrien: Soforthilfe ist das Gebot der Stunde

AUF Gelsenkirchen trauert mit den Angehörigen der unzähligen Toten und Verletzten der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Nordsyrien. Viele Freunde und Mitglieder von AUF stammen aus diesen Regionen und bangen um ihre Familien. „Die umgehende tatkräftige Hilfe und Unterstützung von Hilfstransporten mit Material und Medikamenten ist für uns selbstverständlich“, so die Vorstandssprecherin Martina Reichmann.

„Der AUF Vorstand hat eine sofortige Spende beschlossen und ruft zur Unterstützung der Aktivitäten auf, die von Mitgliedern bereits in Gang gebracht wurden, wie eine Soforthilfe in Höhe von 10.000 Euro von Solidarität International für die besonders betroffenen Gebiete in Rojava / Nordwestsyrien. Diese geht direkt an Heyva Sor a Kurdistanê, die Hilfsorganisation vor Ort. Tatkräftig unterstützt werden auch Medikamenten- und Hilfstransporte für türkische und kurdische Gemeinden in der Türkei.“

AUF legt Wert darauf, dass die Hilfe direkt an die Betroffenen geht und nicht über staatliche türkische Stellen, die heute unter Kritik, z. B. der türkischen Ärztekammer, stehen.

Mitglieder von AUF Gelsenkirchen haben bereits früher tatkräftig die Solidaritätsbewegung für den Aufbau einer Geburtsklinik in Kobanê / Nordsyrien unterstützt, waren selbst vor Ort, haben Transporte von Baumaterialien und medizinischem Gerät mitorganisiert.

Alle Gelsenkirchener sind aufgerufen, sich an der Hilfe für die Erdbebenopfer zu beteiligen!

Konto von Solidarität International (SI) e.V.

IBAN DE86 5019 0000 6100 8005 84

Volksbank Frankfurt

Stichwort „Erdbebenhilfe“