Erinnerung an den Freiheitskämpfer Shukri Belaid

Er war Vorsitzender der Partei al-Watad, Gründer der Volksfront und einer der führenden Leute der tunesischen Revolution von 2011. Er war eine Ikone für den tunesischen Befreiungskampf und der gesamten arabischen Welt.

Shukri Belaid wurde am 6. Februar 2013 von der reaktionären Partei „En-Nahda“ ermordet, die eine große Hetzkampagne gegen ihn führte. Die Partei „En-Nahda“ ist der tunesische Ableger der Muslimbrüder, sie sind reaktionär und ganz rechts außen. Sie verwenden korrupte politische Gelder aus Qatar und der Türkei unter Erdogan und haben ungefähr 10.000 Gihadisten für den IS zur Verfügung gestellt, um Syrien zu zerstören und sein Volk zu vertreiben. Sie sind verantwortlich für viele weitere terroristische Verbrechen. Sie spalten die Tunesierinnen und Tunesier in unterschiedliche Religionen und in Religiöse gegen Atheisten, ermorden Zivilisten, Sicherheitskräfte und Politiker.

Nach der Ermordung Shukri Belaids hat die En-Nahda Partei eine massive politische Manipulation betrieben. Sie bekamen die Macht im Justiz- und gesamten Staatsapparat. Eine Gruppe von Verteidigungsanwälten für Shukri Belaid hat erst kürzlich aufgedeckt, dass einige der En-Nahda-Richter am Freispruch von Terroristen beteiligt waren, die in zahlreiche Verbrechen verwickelt waren.

Das tunesische Volk fordert die vollständige Aufdeckung der Wahrheit über die politischen Morde in Tunesien und dass die En-Nahda-Partei zur Verantwortung für ihre Verbrechen gezogen wird! Dazu gehören Terrorismus, die Verarmung der tunesischen Bevölkerung, die Zusammenarbeit mit korrupten Kräften und Kräften des Imperialismus. Nur die Wahrheit ist revolutionär.

