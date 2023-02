Gedenkfeier zum 36. Jahrestag des Martyriums von Mina

Am 3. Februar 2023 veranstaltete RAWA eine Kundgebung in Afghanistan, um den Jahrestag von Minas Tod zu begehen. Mina, der leuchtende Stern des afghanischen revolutionären Frauenkampfes und Gründungsführerin von RAWA, wurde am 4. Februar 1987 in Quetta, Pakistan, ermordet.

Wir feiern diesen Tag, während Afghanistan für Frauen im eigentlichen Sinne zur Hölle geworden ist. Mehr denn je ist die Vakanz von Frauen wie Mina spürbar. Afghanistan befindet sich an einem Punkt in der Geschichte, an dem jede Zelle in der Gesellschaft mit Fundamentalismus befleckt ist und Frauen nicht als Menschen betrachtet werden und die Tore von Schulen und Bildungszentren für die nächste Generation geschlossen sind. Unser Land ist katastrophaler als je zuvor Gefängnis und Folter für und von Frauen und Mädchen.

Mina stellte immer fest, dass der Kampf gegen die russischen Besatzer nicht vom Kampf gegen den religiösen Fundamentalismus und diese Söldner und Schergen des Imperialismus getrennt ist. Da unsere Führerin die Natur der Fundamentalisten vor vier Jahrzehnten kannte, sagte sie voraus, dass sie die ersten Feinde der Frauen, der Zivilisation und des Fortschritts seien. Im Alter von 23 Jahren gründete Mina die Revolutionäre Frauengesellschaft Afghanistans (RAWA), und sie legte damit fest, dass afghanische Frauen, obwohl sie durch die katastrophalen Lasten von Armut, Kriminalität, sexueller Diskriminierung und der Kultur des Feudalismus und Patriarchats unterdrückt werden, dennoch das große Potenzial der Revolution haben. Wenn diese fast schweigende Gruppe organisiert wird, wird sie die Gesellschaft mit ihren aktiven Beiträgen verändern.

Nach dem erneuten Installieren der Taliban durch ihre amerikanischen und westlichen Herren an der Macht, wurde die Richtigkeit ihrer Vorhersage erneut bewiesen. Von den ersten Tagen der Machtübernahme der pakistanischen und amerikanischen Söldner an, waren es afghanische Frauen, die auf die Straße gingen und gegen die mittelalterlichen Regeln dieser Gräueltaten der Geschichte protestierten. Brutal getötet, geschlagen, gefoltert, inhaftiert – sie waren dem tödliche Druck und den Drohungen ausgesetzt, sich den Kugeln der Taliban widersetzend . Aber sie haben nicht geschwiegen und üben ihre Rechte weiterhin auf jede erdenkliche Weise aus und geben nicht auf.

Eine der RAWA-Aktivistinnen machte ihre Politik, Positionen und Aktivitäten in der aktuellen Situation deutlich. Zuerst bezog sie sich auf Minas revolutionären Charakter und ihre Qualitäten und ihr kostbares Erbe, später erklärte sie die aktuelle Situation und sagte, dass der Weg weder Frustration noch Verzweiflung oder Schweigen sei. Wir halten die Flagge, die von Minas Blut rot war. Es gilt, das politische Bewusstsein und die breitere Mobilisierung von Frauen zu fördern, die verschiedenen Feinde des Landes vom Imperialismus und den kriminellen Dienern der Taliban und Dschihadisten bis hin zu Intellektuellen die ihre Seele verkaufen, Schriftstellern und Söldnern zu entlarven; gegen die verdorbenen und frauenfeindlichen Gedanken zu kämpfen, die in der patriarchalischen und feudalen Gesellschaft vorherrschen, usw. Es gibt keinen alternativen Weg, die Fesseln der Gefangenschaft zu brechen.

Sie betonte weiter, dass die Taliban als reaktionäre und abhängige Kraft, die die Menschen ihrer Grundrechte berauben, nicht überleben. Die Geschichte hat bewiesen, dass, wenn die Organisierung und der Kampf der Massen weitergehen, kein blutrünstiges und despotisches Regime lange bestehen bleiben wird.

„Heute hat sich das iranische Volk, insbesondere seine Frauen, erhoben und das Fundament des brutalen Regimes erschüttert. Die Mullahs, Blutsauger und Verräter töteten Mahsa, aber die Ginas und Nikas werden die Samen der iranischen Revolution säen und die Gräber des Vampirsystems entfernen. Zweifellos, die Opfer der jüngsten Aufstände sind Flaggenträger von Sultanpurs, Golsorkhis, Roozbehs, Behrangis, Oskos und Kamangar und sie machten die stolze Fahne der Kämpfe ihrer Massen mit ihrem eigenen Blut rot.

RAWA erklärt seine Solidarität mit den Revolutionären und den Familien der Opfer des Iran und glaubt, dass der Sturz der Henkerherrscher von Velayat Faqih die afghanischen Frauen im Kampf gegen die Taliban inspirieren würde, und dass er auch einen erheblichen Einfluss auf den Zusammenbruch der fundamentalistischen schiitischen und sunnitischen Anhänger haben würde.