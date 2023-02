Gedenkfeier zum 36. Jahrestag des Martyriums von Mina

Am 3. Februar 2023 veranstaltete RAWA eine Kundgebung in Afghanistan, um den Jahrestag von Minas Tod zu begehen. Mina, der leuchtende Stern des afghanischen revolutionären Frauenkampfes und Gründungsführerin von RAWA, wurde am 4. Februar 1987 in Quetta, Pakistan, ermordet.

Wir feiern diesen Tag, während Afghanistan für Frauen im eigentlichen Sinne zur Hölle geworden ist. Mehr denn je ist die Vakanz von Frauen wie Mina spürbar. Afghanistan befindet sich an einem Punkt in der Geschichte, an dem jede Zelle in der Gesellschaft mit Fundamentalismus befleckt ist und Frauen nicht als Menschen betrachtet werden und die Tore von Schulen und Bildungszentren für die nächste Generation geschlossen sind. Unser Land ist katastrophaler als je zuvor Gefängnis und Folter für und von Frauen und Mädchen.

Mina stellte immer fest, dass der Kampf gegen die russischen Besatzer nicht vom Kampf gegen den religiösen Fundamentalismus und diese Söldner und Schergen des Imperialismus getrennt ist. Da unsere Führerin die Natur der Fundamentalisten vor vier Jahrzehnten kannte, sagte sie voraus, dass sie die ersten Feinde der Frauen, der Zivilisation und des Fortschritts seien. Im Alter von 23 Jahren gründete Mina die Revolutionäre Frauengesellschaft Afghanistans (RAWA), und sie legte damit fest, dass afghanische Frauen, obwohl sie durch die katastrophalen Lasten von Armut, Kriminalität, sexueller Diskriminierung und der Kultur des Feudalismus und Patriarchats unterdrückt werden, dennoch das große Potenzial der Revolution haben. Wenn diese fast schweigende Gruppe organisiert wird, wird sie die Gesellschaft mit ihren aktiven Beiträgen verändern. ...

Hier geht es zum kompletten Artikel