Am Samstag demonstrierten zum viertem Mal in Folge Hunderttausende gegen eine unsoziale Rentenreform der Macron-Regierung. Allein in Paris waren es 500.000. Der Pariser Flughafen Orly wurde bestreikt. Am 16. Februar ist ein neuer Streiktag geplant, für den 7. März ein "shutdown" angekündigt, sollte die Regierung das Gesetz nicht zurückziehen.