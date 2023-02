Ist der Mensch zu egoistisch für den Kommunismus?

Die breite Solidarität der Menschen in den vom Erdbeben gerade so schwer getroffenen Gebieten in der Türkei, in Syrien und international beweist dies. Der Egoismus, der von den Herrschenden mit der kleinbürgerlichen Denkweise gefördert, verbreitet und auch praktiziert wird, steht im Widerspruch zu diesem Wesen.

Es wird deutlich wie dringend notwendig es ist, dass die Arbeiterinnen, Arbeiter und die Massen eine Gesellschaftsordnung aufbauen, die dem sozialen Wesen entspricht und dies fördert. Das ist eine echte sozialistische Gesellschaftsordnung