Kopenhagen: 50.000 protestieren gegen Streichung Feiertag

Am 4. Februar beteiligten sich nach Angaben der Zeitung Haaretz landesweit rund 60.000 Menschen an den Protesten gegen die neue israelische Regierung und ihr reaktionäres Programm. In Tel Aviv beteiligten sich rund 40.000, 10.000 demonstrierten in Haifa, 2.000 in Jerusalem und jeweils 2.000 in Ra’anana und in Kfar Saba. Auch einige arabische Israelis beteiligten sich an den Demos. Die ultrarechte bis faschistische Regierungskoalition will bis Ende Februar ihr Programm in der Knesset zur Abstimmung stellen. Sie verfügt über eine Stimme Mehrheit.