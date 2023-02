Kurzbericht aus der Türkei

Die Menschen verlassen auch die bislang nicht im Zentrum des Erdbebens stehende Megastadt Kayseri (1,3 Millionen Einwohner). Am gestrigen Montag wurden selbst hier 171 Beben zwischen Stärke 2 und 7 gemeldet. (volcanodiscovery.de, 6.2.2023).

Die Bewohner verlassen die Betonbauten der Stadt und suchen in der Region, z. B. in stählernen Fabrikhallen, Schutz. Aus dem Zentrum der Erbebenregion in der Süd-Ost-Türkei wird vom Schicksal einer Residenz berichtet. Lange Jahre war der Neubau stillgelegt, wegen Verstoßes gegen die Gebäudesicherheit. Dann, auf einmal, kam es zur Fertigstellung und zum Bezug. Betuchte zogen ein, Rechtsanwälte, Beamte usw. Jetzt ist es die Residenz des Todes, ein Trümmerhaufen.

Trauer über die Opfer; Mitgefühl mit denen, die fliehen müssen; Wut über die Erdoğan-Faschisten, die jeden Erdbebenschutz sabotieren.