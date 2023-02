70.000 Uni-Beschäftigte beim 48-Stunden-Streik

An vielen Universitäten in Großbritannien wurde am Donnerstag und Freitag für höhere Löhne gestreikt, darunter Hochschulen in Edinburgh, Brighton, Bristol, Glasgow, Leeds, Liverpool und Manchester mit rund 70.000 Beteiligten. Aufgerufen zum Streik haben verschiedene Gewerkschaften, es betrifft das akademische wie das nichtakademische Personal, d.h. auch Reinigungskräfte, Bibliotheks- und Verwaltungspersonal. Weitere 15 Streiktage sind laut Gewerkschaft UCU für Februar geplant. Die Universitäten hatten eine Lohnerhöhung von 5 Prozent angeboten, bei einer Inflationsrate von fast 13 Prozent.