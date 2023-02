Waadt: 3. Streiktag für Lohnerhöhungen

Nach einem Bericht des Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut (AWI) für Polar- und Meeresforschung gibt es in der Antarktis so wenig Meereis wie noch nie seit Beginn der Satellitenbeobachtungen vor 40 Jahren. Und der Tiefstand ist leider noch nicht erreicht, denn die Schmelzperiode dauert noch an. Seit Beginn der Satellitenaufzeichnungen vor rund 40 Jahren gab es demnach noch nie so wenig Meereis wie heute. Es sind nur noch 2,2 Millionen Quadratkilometer des südlichen arktischen Ozeans von Meereis bedeckt.