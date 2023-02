Landesweiter Aktionstag gegen hohe Preise und Steuern

Insgesamt beteiligten sich wohl mehr als 50.000 Menschen am Mittwoch an Streiks und Protesten gegen Preissteigerungen und Steuererhöhungen in Sri Lanka. An einem halbtägigen Streik beteiligten sich Tausende Beschäftigte der staatlichen Ölgesellschaft und 30.000 Beschäftigte der privaten und staatlichen Banken. Rund 20.000 Universitätsdozenten und Ärzte an staatlichen Krankenhäusern streikten einen ganzen Tag. In anderen Bereichen gab es Proteste in Mittagspausen oder Aufrufe, sich aus Protest krank zu melden. Protestiert wird vor allem gegen die steigenden Lebenshaltungskosten und gefordert, dass die Wickremesinghe Regierung die Steuererhöhung auf Löhne zurück nimmt, eine der Maßnahmen, die der IWF gefordert hat.