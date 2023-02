Langer Marsch für Özgül Emre, İhsan Cibelik und Serkan Küpeli

Der deutsche Imperialismus greift Antifaschisten seit Jahren an, um den revolutionären Kampf zu beenden. Das wichtigste Instrument für seine Angriffe ist der Paragraph 129.

Unsere Forderungen sind:

Der Prozess gegen Özgül Emre, İhsan Cibelik und Serkan Küpeli soll ohne Untersuchungshaft fortgesetzt werden! Alle drei müssen auf freien Fuß gesetzt werden!

Abschaffung des faschistischen Paragrafen 129a/b StGB!

Weg mit dem Naziparagraphen 129

Freiheit für alle antifaschistischen Gefangenen!

Freiheit für Özgül, Serkan und Ihsan!

Kundgebung in München und Augsburg:

In München findet am Donnerstag, 16 Februar, 17.15 Uhr, eine Kundgebung auf dem Max-Joseph-Platz statt. In Augsburg wird es einen Tag später, am Freitag, 17 Februar, um 17.30 Uhr, eine Kundgebung auf dem Moritzplatz geben. Danach findet eine Infoveranstaltung im Hans-Beimler-Zentrum, Manlichstrasse 3, 86154 Augsburg statt. Der Beginn ist um 20 Uhr.