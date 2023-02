Longarone: Widerstand gegen Schließung von Brillenfabrik

In Longarone in der italienischen Provinz Bellone (Region Venetien) traten am 9. Februar die Arbeiter der Brillenfabrik Sàfilo in einen achtstündigen Streik, um gegen die geplante Schließung des Werks zu protestieren, in dem 472 Menschen arbeiten. An einer Protestkundgebung gegen die Schließung beteiligten sich insgesamt 2000 Menschen, auch aus anderen Werken des Konzerns. Sàfilo ist einer der weltweit größten Brillenherstelle und betreibt in Venetien noch zwei andere Werke. Außerdem gibt es Werke in den USA, Slowenien und China. In den vergangenen Jahren wurden bereits mehrere Hundert Arbeitsplätze in Italien vernichtet.