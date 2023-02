REBELL Düsseldorf: Protestaktion an der Schule

Dieses Jahr am 24. Februar ist der Jahrestag des Kriegsbeginns. Deswegen wollen wir auch an diesem Tag an unserer Schule eine Protestaktion in der Pause organisieren.

Dafür haben wir uns Forderungen überlegt, die wir gemeinsam in unseren Klassen und Kursen auf Plakate malen wollen. Um die Schülerinnen und Schüler zu gewinnen, wollen wir ein paar Tage vorher mit Unterschriftenlisten durch die Klassen gehen. Wichtig ist uns auch, dafür die Schülervertretung zu gewinnen.

Wir werden das nutzen, um für die Protestaktion einzuladen, die wir von der Widerstandsgruppe gemeinsam mit REBELL und MLPD am 24. Februar vor dem Konzern Rheinmetall machen. Wir machen das in der Pause, damit alle Schülerinnen und Schüler es mitbekommen und sich dran beteiligen können. Versucht euch in euren REBELL- Gruppen auch Protestaktionen zu überlegen. Wir würden uns über eure Erfahrungen und Berichte freuen.