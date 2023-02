Resolution der 4. Europakonferenz der ICOR¹ zur Rentenpolitik

„Recht auf Rente, Recht auf Ruhe, Recht auf Glück“

In Europa gehen die Arbeiter und Werktätigen in verschiedenen Ländern auf die Straße und streiken, wie in Frankreich, gegen Verschlechterungen bei den Renten. Die Arbeiterinnen und Arbeiter haben es satt, dass sie nach der Ausbeutung in den Betrieben nun auch um ein Leben in Würde betrogen werden, wenn sie in Rente gehen.