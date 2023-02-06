Gedenken an José Maria Sison
Rede von Gabi Fechtner auf der Trauerfeier für José Maria Sison auf Russisch
Hier die Rede von Gabi Fechtner auf Russisch:
ГАБИ ФЕХТНЕР В ПАМЯТЬ О ХОСЕ МАРИИ СИСОНЕ: ПОСЛЕ ЕГО СМЕРТИ НАШ ДОЛГ - ПРОДОЛЖАТЬ ДЕЛО ЕГО ЖИЗНИ!
Председательница МЛПГ Габи Фехтнер выступила на поминальной службе по Хосе Марии «Хоме» Сисону 23 декабря 2022 года в Утрехте. Ее выступление здесь в полной форме.
Дорогая Джульетта де Лима, дорогая семья, дорогие товарищи, со смертью Хосе Марии Сисона нас оставляет близкий друг, один из величайших революционеров и марксистов-ленинцев нашего времени, теоретик и практический лидер новодемократической революции и международного революционного движения.
Мао Цзэдун однажды сказал: «Умереть суждено каждому, но не каждая смерть имеет одинаковое значение. Смерть за интересы народа весомее горы Тайшань, (...) смерть за интересы эксплуататоров и угнетателей народа легковеснее лебяжьего пуха». ¹
Смерть Хомы Сисон весит тяжелее горы Тайшань.
Смерть бесповоротна. Но в то же время жизнь, которую вел Хома, оставляет неизгладимые вещи, которые вошли в нашу жизнь и нашу работу и останутся там, если мы должным образом переживем его смерть.
Хома Сисон посвятил более 60 лет своей жизни антиимпериалистической борьбе и борьбе за социализм. Антикоммунистические преследования, пытки, тюремное заключение, ссылка – все это не сломило и не запугало его. До старости мы воспринимали его как человека непоколебимого оптимизма и стремления к действию, который во всей своей личности был неразрывно связан с революционно-освободительной борьбой.
Хоме было 17 лет, когда в 1956 году ревизионистское предательство превратило Советский Союз, бывший оплот социализма, в оплот современного ревизионизма и международной контрреволюции.
Хома не допустил, чтобы эта историческая катастрофа для рабочего движения отвадила его от научного социализма. Напротив. Основание КПФ в 1968 году, с ним в качестве ее председателя-основателя, было объявлением войны современному ревизионизму и значительным вкладом в новое формирование международного марксистско-ленинского движения.
Хома Сисон был сторонником национально-демократической революции на Филиппинах и их освобождения от неоколониальной эксплуатации и угнетения. Но он не рассматривал это как изолированный процесс. Он помещал антиимпериалистическую освободительную борьбу в международную социалистическую революцию.
Так, 2-й съезд КПФ принял программу, в которой «пролетарский интернационализм квалифицируется как высший принцип на всех уровнях внешних сношений» и в которой ставилась задача: «совместно развивать международного движения против империализма и всякой реакции».
Хосе Мария Сисон придавал большое значение сотрудничеству с марксистско-ленинскими партиями в империалистических центрах. С начала 1990-х годов он много лет тесно сотрудничал с МЛПГ и Штефаном Энгелем во главе ее – который сегодня является руководителем теоретического органа МЛПГ [«Революционный путь»]. Например, в создании и руководстве Международной конференцией марксистско-ленинских партий и организаций.
За это время члены нашей партии также установили тесную связь с освободительной борьбой на Филиппинах, а также с Хомой лично. Была проведена целая серия кампаний солидарности.
О моем поколении могу сказать, что многие из нас уже выросли в детской организации «Красные лисы» или в молодежной ассоциации Ребелль вместе с Хомой; это была просто часть нашей деятельности и нашей борьбы.
Поэтому для нас важно, что в день его кремации 27 декабря мы проведем несколько митингов и собраний в память о Хоме.
Как революционер, он был не только практиком. Он осознавал важность проведения марксистами-ленинцами теоретической работы по анализу и квалификации новых явлений и существенных изменений. Пролетарское мировоззрение должно всегда давать рабочим и широким массам убедительные ответы на злободневные вопросы. Своими многочисленными книгами и трудами он внес важный теоретический вклад в борьбу против ревизионизма и в творческое применение идей Мао Цзэдуна.
Я хорошо помню двусторонние переговоры с ним: у него всегда была твердая оценка - не только положения на Филиппинах, но и всей мировой империалистической системы и развития баланса сил между империалистами.
С большим интересом он занимался идейно-политической линией МЛПГ и оценивал развитие учения о способе мышления как вывод из ревизионистского предательства социализма.
В 2002 году Хома Сисон стал мишенью общеевропейской скоординированной антикоммунистической кампании ЕС. Это было призвано демонизировать освободительную идеологию коммунизма и сделать ее «источником терроризма». Но реакционеры ЕС и всего мира обломали зубы о Хому. При поддержке всемирного движения солидарности ЕС был вынужден удалить его из своего террористического списка.
На следующий день после его смерти об этом сообщили многие крупнейшие мировые информационные агентства. CNN с признательностью цитирует КПФ: «Вся Коммунистическая партия Филиппин отдает максимальную дань уважения своему председателю-основателю, великому марксистско-ленинско-маоистскому мыслителю, патриоту, интернационалисту и революционному лидеру».
С другой стороны, информационное агентство Reuters агитирует в антикоммунистической манере и ссылается на «радость» филиппинского министерства обороны ультрареакционного правительства Маркоса по поводу смерти Хомы.
Это подчеркивает «политический вопрос Хомы Сисона», его всемирное значение, а также то, что он был бельмом на глазу мировой империалистической системы до самого конца. «Не дайте антикоммунизму шанса!» [общественная кампания против антикоммунистической идеологии в Германии] - это тоже часть наследия Хомы Сисон.
Призыв филиппинского правительства отказаться от освободительной борьбы после его смерти будет иметь неприятные последствия и ударит по нему, как бумеранг.
Мы гордимся десятилетиями тесного личного сотрудничества с Хомой. Но мы также не хотим игнорировать тот факт, что было единство и противоречие. Нам также удалось преодолеть более сложные этапы нашего сотрудничества. Именно взаимное уважение, готовность учиться друг у друга, а также чувство ответственности за освободительную борьбу рабочего класса и широких масс, которые также характеризовали Хому, сделали этот позитивный процесс возможным для нас.
Этот опыт имеет огромное значение для остро необходимого и в то же время сложного процесса объединения, координации и сотрудничества международного марксистско-ленинского и рабочего движения!
Сегодня на него нападает настоящий поток мелкобуржуазных интерпретаций радикальных изменений в ускоренной дестабилизации мировой империалистической системы.
Вопреки путанице, создаваемой социал-шовинизмом, ревизионизмом, оппортунизмом и постмодернизмом, необходимо укреплять наш марксистско-ленинский курс. Компасом является марксизм-ленинизм, диалектический материализм и пролетарская классовая точка зрения.
До конца жизни Хома был убежденным и убедительным, непоколебимым марксистом-ленинцем и, таким образом, впечатляющим образцом для подражания для молодежи.
Я преклоняюсь перед делом этой жизни.
Нам будет не хватать Хомы.
Нам не заменить его, но в духе пролетарского интернационализма мы можем продолжать культивировать тесную дружбу между нашими двумя партиями.
Смерть Хосе Марии Сисона создает перед нами обязанность всеми силами продолжать как единый антиимпериалистический фронт, так и сотрудничество и координацию революционных партий и организаций в деле подготовки и осуществления международной социалистической революции.
После его смерти наш долго – продолжить дело его жизни!