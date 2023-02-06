Gedenken an José Maria Sison

Gedenken an José Maria Sison

Rede von Gabi Fechtner auf der Trauerfeier für José Maria Sison auf Russisch

Hier die Rede von Gabi Fechtner auf Russisch:

ГАБИ ФЕХТНЕР В ПАМЯТЬ О ХОСЕ МАРИИ СИСОНЕ: ПОСЛЕ ЕГО СМЕРТИ НАШ ДОЛГ - ПРОДОЛЖАТЬ ДЕЛО ЕГО ЖИЗНИ!

 

Председательница МЛПГ Габи Фехтнер выступила на поминальной службе по Хосе Марии «Хоме» Сисону 23 декабря 2022 года в Утрехте. Ее выступление здесь в полной форме.


Дорогая Джульетта де Лима, дорогая семья, дорогие товарищи, со смертью Хосе Марии Сисона нас оставляет близкий друг, один из величайших революционеров и марксистов-ленинцев нашего времени, теоретик и практический лидер новодемократической революции и международного революционного движения.


Мао Цзэдун однажды сказал: «Умереть суждено каждому, но не каждая смерть имеет одинаковое значение. Смерть за интересы народа весомее горы Тайшань, (...) смерть за интересы эксплуататоров и угнетателей народа легковеснее лебяжьего пуха». ¹


Смерть Хомы Сисон весит тяжелее горы Тайшань.


Смерть бесповоротна. Но в то же время жизнь, которую вел Хома, оставляет неизгладимые вещи, которые вошли в нашу жизнь и нашу работу и останутся там, если мы должным образом переживем его смерть.


Хома Сисон посвятил более 60 лет своей жизни антиимпериалистической борьбе и борьбе за социализм. Антикоммунистические преследования, пытки, тюремное заключение, ссылка – все это не сломило и не запугало его. До старости мы воспринимали его как человека непоколебимого оптимизма и стремления к действию, который во всей своей личности был неразрывно связан с революционно-освободительной борьбой.


Хоме было 17 лет, когда в 1956 году ревизионистское предательство превратило Советский Союз, бывший оплот социализма, в оплот современного ревизионизма и международной контрреволюции.

 

Хома не допустил, чтобы эта историческая катастрофа для рабочего движения отвадила его от научного социализма. Напротив. Основание КПФ в 1968 году, с ним в качестве ее председателя-основателя, было объявлением войны современному ревизионизму и значительным вкладом в новое формирование международного марксистско-ленинского движения.


Хома Сисон был сторонником национально-демократической революции на Филиппинах и их освобождения от неоколониальной эксплуатации и угнетения. Но он не рассматривал это как изолированный процесс. Он помещал антиимпериалистическую освободительную борьбу в международную социалистическую революцию.


Так, 2-й съезд КПФ принял программу, в которой «пролетарский интернационализм квалифицируется как высший принцип на всех уровнях внешних сношений» и в которой ставилась задача: «совместно развивать международного движения против империализма и всякой реакции».


Хосе Мария Сисон придавал большое значение сотрудничеству с марксистско-ленинскими партиями в империалистических центрах. С начала 1990-х годов он много лет тесно сотрудничал с МЛПГ и Штефаном Энгелем во главе ее – который сегодня является руководителем теоретического органа МЛПГ [«Революционный путь»]. Например, в создании и руководстве Международной конференцией марксистско-ленинских партий и организаций.


За это время члены нашей партии также установили тесную связь с освободительной борьбой на Филиппинах, а также с Хомой лично. Была проведена целая серия кампаний солидарности.


О моем поколении могу сказать, что многие из нас уже выросли в детской организации «Красные лисы» или в молодежной ассоциации Ребелль вместе с Хомой; это была просто часть нашей деятельности и нашей борьбы.

Поэтому для нас важно, что в день его кремации 27 декабря мы проведем несколько митингов и собраний в память о Хоме.


Как революционер, он был не только практиком. Он осознавал важность проведения марксистами-ленинцами теоретической работы по анализу и квалификации новых явлений и существенных изменений. Пролетарское мировоззрение должно всегда давать рабочим и широким массам убедительные ответы на злободневные вопросы. Своими многочисленными книгами и трудами он внес важный теоретический вклад в борьбу против ревизионизма и в творческое применение идей Мао Цзэдуна.

 

Я хорошо помню двусторонние переговоры с ним: у него всегда была твердая оценка - не только положения на Филиппинах, но и всей мировой империалистической системы и развития баланса сил между империалистами.


С большим интересом он занимался идейно-политической линией МЛПГ и оценивал развитие учения о способе мышления как вывод из ревизионистского предательства социализма.


В 2002 году Хома Сисон стал мишенью общеевропейской скоординированной антикоммунистической кампании ЕС. Это было призвано демонизировать освободительную идеологию коммунизма и сделать ее «источником терроризма». Но реакционеры ЕС и всего мира обломали зубы о Хому. При поддержке всемирного движения солидарности ЕС был вынужден удалить его из своего террористического списка.


На следующий день после его смерти об этом сообщили многие крупнейшие мировые информационные агентства. CNN с признательностью цитирует КПФ: «Вся Коммунистическая партия Филиппин отдает максимальную дань уважения своему председателю-основателю, великому марксистско-ленинско-маоистскому мыслителю, патриоту, интернационалисту и революционному лидеру».


С другой стороны, информационное агентство Reuters агитирует в антикоммунистической манере и ссылается на «радость» филиппинского министерства обороны ультрареакционного правительства Маркоса по поводу смерти Хомы.


Это подчеркивает «политический вопрос Хомы Сисона», его всемирное значение, а также то, что он был бельмом на глазу мировой империалистической системы до самого конца. «Не дайте антикоммунизму шанса!» [общественная кампания против антикоммунистической идеологии в Германии] - это тоже часть наследия Хомы Сисон.

 

Призыв филиппинского правительства отказаться от освободительной борьбы после его смерти будет иметь неприятные последствия и ударит по нему, как бумеранг.


Мы гордимся десятилетиями тесного личного сотрудничества с Хомой. Но мы также не хотим игнорировать тот факт, что было единство и противоречие. Нам также удалось преодолеть более сложные этапы нашего сотрудничества. Именно взаимное уважение, готовность учиться друг у друга, а также чувство ответственности за освободительную борьбу рабочего класса и широких масс, которые также характеризовали Хому, сделали этот позитивный процесс возможным для нас.


Этот опыт имеет огромное значение для остро необходимого и в то же время сложного процесса объединения, координации и сотрудничества международного марксистско-ленинского и рабочего движения!


Сегодня на него нападает настоящий поток мелкобуржуазных интерпретаций радикальных изменений в ускоренной дестабилизации мировой империалистической системы.


Вопреки путанице, создаваемой социал-шовинизмом, ревизионизмом, оппортунизмом и постмодернизмом, необходимо укреплять наш марксистско-ленинский курс. Компасом является марксизм-ленинизм, диалектический материализм и пролетарская классовая точка зрения.


До конца жизни Хома был убежденным и убедительным, непоколебимым марксистом-ленинцем и, таким образом, впечатляющим образцом для подражания для молодежи.


Я преклоняюсь перед делом этой жизни.


Нам будет не хватать Хомы.


Нам не заменить его, но в духе пролетарского интернационализма мы можем продолжать культивировать тесную дружбу между нашими двумя партиями.


Смерть Хосе Марии Сисона создает перед нами обязанность всеми силами продолжать как единый антиимпериалистический фронт, так и сотрудничество и координацию революционных партий и организаций в деле подготовки и осуществления международной социалистической революции.


После его смерти наш долго – продолжить дело его жизни!