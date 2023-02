Selbstkritik? Fehlanzeige

Am Dienstag beteiligten sich in Frankreich wieder Hunderttausende an Streiks und Demonstrationen gegen die geplante Rentenreform von Präsident Macron. Die Polizei meldete 750.000 Beteiligte, die Gewerkschaften erklärten, es hätten sich bis zu 2 Millionen Menschen beteiligt. Laut den Gewerkschaften waren in Paris 400.000 Menschen auf der Straße, 180.000 in Marseille, 80.000 in Toulouse, 70.000 in Lille und 50.000 in Bordeaux. Bestreikt wurden vor allem Verkehrsbetriebe und Kraftwerke, auch viele Lehrerinnen und Lehrer streikten. Studierende und Schülerinnen und Schüler an Gymnasien organisierten Protestaktionen. Auch in den Meinungsumfragen lehnt eine große Mehrheit der Franzosen weiterhin die Anhebung des Rentenalters ab. Für den 11. Februar ist der nächste Protest angekündigt.