Seymour Hersh: Die USA waren es

„My name is Bertolt Brecht. I am born in Augsburg, Germany“. Dies sagte der berühmte kommunistische Schriftsteller im Exil in USA vor dem berüchtigten „Komitee für unamerikanische Umtriebe“. Heute vor 125 Jahren wurde Bertolt Brecht alias Eugen Berthold Friedrich Brecht in Augsburg geboren. Vor den Ausschuss musste er, weil man befürchtete, dass Brecht Hollywood kommunistisch unterwandert. Dies tat er schon deshalb nicht, weil er mit der Filmbranche nicht klar kam. Immer wieder kommt in der Literaturwelt der Gedanke auf, Brecht sei nicht mehr zeitgemäß. Anlässlich seines 80. Geburtstages meinte der Kritiker Hellmuth Karasek schon 1978, dieser Autor sei „tot, […] mausetot“. Das ist ein Irrtum. Brecht wird heute vielfach gelesen, aufgeführt, diskutiert. Er wollte, dass sein Publikum die "Vorgänge hinter den Vorgängen" erkennt, sagte er einmal über sein episches Theater und seine gesamte Dichtkunst. Und ein Dichter, der "Lob des Kommunismus" schrieb, ist heute zeitgemäßer denn je.