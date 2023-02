Verkaufsstand mit dem RW 38: „Hurra - das erste verkaufte Buch“

Aktivistinnen und Aktivisten des Kreises Gelsenkirchen - Gladbeck der MLPD hatten einen großen, ansprechenden Verkaufsstand auf der Hochstraße aufgebaut. Neben dem neuen Buch wurde natürlich auch der Flyer für den Frühschoppen zur Buchvorstellung mit dem Autor Stefan Engel an den Mann bzw. die Frau gebracht (mehr dazu hier).

Das Thema des Buchs interessierte: So mancher, mit dem wir ins Gespräch kamen, hat seine Zweifel an der Unabhängigkeit der Naturwissenschaft, teils resultierend aus dem katastrophalen Krisenmanagement der Regierung in der Corona-Krise, aber auch aus anderen Erfahrungen mit der bürgerlichen Medizin.

Es gab viele interessante Gespräche. Passanten und Passantinnen überlegen sich, zur Buchvorstellung zu kommen. Fazit: Wir freuen uns über das erste verkaufte Buch, einen erfolgreichen Stand und eine spannende Veranstaltung mit Stefan Engel am morgigen Sonntag.