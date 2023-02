Vier vorverkaufte Bücher und "einmal Klöße, bitte!"

Eine Korrespondentin berichtet aus der Kleinarbeit:

Eine junge Ingenieurin ist besonders interessiert am Kapitel „Krise des bürgerlichen Ingenieurswesens“. Sie hat selbst mit vielen Idealen zum Umweltschutz ihre Arbeit in der Chemieindustrie begonnen – und ist heute frustriert über die Grenzen ihrer Möglichkeiten, dort etwas zu bewegen. „Die Aktionäre wollen heute die Profite haben, nicht irgendwann. Also wird mein Projekt finanziell zusammengestrichen. Ich kann nicht zur Veranstaltung, aber bring mir bitte ein Buch mit!“

Im Betrieb haben schon drei Kollegen den Kauf zugesagt. Das hätte ich früher nicht gedacht, dass ich unter Industriearbeitern so viele Bücher verkaufen würde. Viele Diskussionen gehen schnell zu grundsätzlichen Fragen über. Die Kapitalismuskritik ist allgegenwärtig. Umso wichtiger, dass wir nicht nur die Krisen erkennen, sondern auch die Lösungen beraten. Der eine Kollege hat sich auf Basis seines Misstrauens in die Regierung anstecken lassen von den Corona-Leugnern, die jede Wissenschaft ablehnen. „Damit musst du mal fertig werden und dir einen klaren Arbeiterstandpunkt verschaffen!“, fordere ich ihn heraus. Er bestellt ein Buch, „mit Autogramm, wenn möglich“.

Ein anderer Kollege fühlt sich der MLPD verbunden und schätzt ihre Arbeit – „Ich nehme ein Buch.“ Ein anderer hatte dem RW 37 („Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus“) schon „Zehn von zehn Punkten“ gegeben. Ihm berichte ich, dass im neuen Buch der Reihe unter anderem die Frage behandelt wird, warum die Medizin keine Wissenschaft ist. Als ich ihm dann noch erzähle, dass es im Anschluss an die Buchvorstellung echte Thüringer Klöße geben wird in drei möglichen Varianten, sagt er mit leuchtenden Augen: „Ich wäre auch so mitgekommen. Aber die Klöße will ich mir auf keinen Fall entgehen lassen!“