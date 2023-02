Warum "Die Krise der bürgerlichen Naturwissenschaft" lesen?

Industriearbeiter

Ich habe die beiden vorherigen Bände der Reihe gelesen und sie haben mich beeindruckt, deshalb habe ich auch das neue Buch bestellt. Ich finde es wichtig, dass man auch der Wissenschaft gegenüber kritisch ist, die doch großen Einfluss auf die Menschen hat, z.B. durch die vielen Berichte in den Medien.

Rentner

Neulich hörte ich im Deutschlandfunk einen „Experten", der meinte, Cannabis sei nicht so schlimm wie Alkohol, weil es höchsten psychisch abhängig mache, aber nicht die Organe schädige wie Alkohol. Also ist das Gehirn kein Organ oder ist die Psyche nicht im Gehirn angesiedelt, sondern schwebt in der Luft? Wie können das „Experten" heute ernsthaft meinen. Ich erwarte, dass das Buch sich mit diesen Fragen auseinandersetzt, meine Erfahrungen mit früheren Büchern von Stefan Engel sind gut.

Arzt

Für jede Krankheitserscheinung wird ein Mittel gesucht, schon Medizinstudierende werden mit unzähligen Fakten vollgestopft – Zusammenhänge, Krankheitsursachen interessieren im Studium und im Alltag kaum. Stefan Engel behauptet nun, Medizin sei heute noch keine wirkliche Wissenschaft und befinde sich in einer Krise. Es interessiert mich sehr, wie er das begründet. Und vor allem, welche Lösungen er anbietet.

Rentner

Wichtig ist und war, sich mit Naturwissenschaften auseinanderzusetzen, sie leistet viel Gutes, aber die bürgerliche Ideologie versucht, sich dessen zu bemächtigen, deshalb muss man sich mit den Wissenschaften auseinandersetzen. Und das ist ja der Inhalt dieses Buches.