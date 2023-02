Was ist eigentlich Imperialismus?

Das Wort „Imperialismus“ ist also in aller Munde. Wer oder was ist jetzt aber eigentlich Imperialismus?

Dazu wurde aktuell ein Jugendbildungsvortrag von Gabi Fechtner, der Parteivorsitzenden der MLPD, online gestellt. Gabi Fechtner hat ihn so 2019 auf dem Internationalen Pfingstjugendtreffen gehalten. Das war natürlich noch vor dem Ukrainekrieg, ist aber sehenswert und lehrreich.

Hier geht es zum Vortrag