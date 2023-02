Werk Saarlouis geht wohl doch nicht an BYD

Der Hintergrund dieses Rückziehers seitens Ford ist wohl zweierlei:

1. Der US-Konzern soll nicht an China verkaufen. Die US-Regierung nutzt den "Ballon-Vorfall" in den USA für ihre imperialistischen Ziele und ökonomisch will man die chinesischen Firmen (wie der Fall der Bestrafung von Huawei zeigt) nicht noch via EU stärken.

Die EU ist auch "vorsichtiger" geworden und wird ebenfalls nicht mehr Subventionen an Firmen zahlen, die in der EU investieren - wenn es chinesische sind. Es sei denn, die EU bekommt mehr Vorteile in China selber.

2. Auf Grund dessen wird wohl Ford eher mit europäischen Firmen weiterverhandeln. Ein Dutzend Bewerber für das Werk gibt es - z.B. Magna.

Dazu schreiben Kollegen von Mercedes: „Es bleibt spannend ... unsere Kollegen bei Ford und die IG Metall tun gut daran, wie bei Opel Bochum um jeden Arbeitsplatz zu kämpfen. Solidarische Grüße von Mercedes-Kollegen“.