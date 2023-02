Wie gründet man einen Spar-Club?

Aber auch das können viele angesichts der ganzen Teuerungen nicht mehr einfach aufbringen. Deshalb wird es noch wichtiger, die Teilnahme unserer Kinder und Jugendlichen an dieser einzigartiger Sommerfreizeit gemeinsam zu organisieren und zu finanzieren. Die Idee: gründet einen Sommercamp–Sparclub.

Ladet zu einer Gründungsversammlung ein (auch Ältere, die das Sommercamp des REBELL „nur“ finanziell unterstützen wollen).

Regelt dort (schriftlich),

dass jedes Sparclub-Mitglied regelmäßig – z.B. monatlich - in die Kasse einzahlt. Legt einen eher niedrigen „Pflichtbeitrag“ fest, entscheidend sind die gemeinschaftlich erwirtschafteten Einnahmen (Vorschläge siehe unten).

wie die Einzahlung erfolgt, am besten bei regelmäßigen Sparclub-Treffen (oder über einen Kassierer).

wer die Kasse führt und verwaltet, wer Kassenprüfer ist und in welchem Rhythmus die Kasse geprüft wird.

dass das Guthaben des Sparclubs ausschließlich für die Teilnahme am Sommercamp des REBELL verwendet wird.

wann und in welcher Höhe für die Teilnehmer am Sommercamp das Sparguthaben ausgezahlt wird.

Meldet bei der Gründungsversammlung gleich die Kinder und Jugendlichen mit dem Sommercamp-Flyer der Verbandsleitung an. Das steigert den Spar-Ehrgeiz. Beratet gemeinsame Aktivitäten, wie ein Sparfest mit Sponsorenessen, Spieleabend, Flohmarkt, Waffelverkauf an einem Einkaufszentrum etc. Mit dem Sparclub können auch gemeinsam öffentliche Zuschüsse bei Ämtern für die Teilnahme am Sommercamp beantragt werden. Diese gegenseitige Lebenshilfe ist auch ein Schritt hin zum Aufbau einer „Arbeitersolidarität“.