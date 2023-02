Aktiver Widerstand gegen die "Siko" genannte Kriegstreiberkonferenz!

Das Internationalistische Bündnis und die MLPD in Bayern rufen zur Demonstration und Kundgebung am 18. Februar 2023 in München 13 Uhr Stachus auf: "Aktiver Widerstand gegen die Münchner Kriegstreiber-Konferenz "Siko"! Vor Beginn der Kundgebung macht das Internationalistische Bündnis eine Diskussion am offenen Mikrofon um 12 Uhr am Stachus.

Aufruf der MLPD Bayern

Wir brauchen eine Friedensbewegung, die sich gegen alle Kriegstreiber wendet, In der Ukraine treffen zwei imperialistische Lager aufeinander: Die NATO mit den USA einerseits, Russland andererseits. Fast alle Imperialisten bereiten aktiv einen Dritten Weltkrieg vor, nehmen einen Atomkrieg bewusst in Kauf! Das erfordert den Aktiven Widerstand aller friedliebenden Menschen.

Wir verstehen uns als Teil einer weltweiten Bewegung, die sich gegen jede imperialistische Aggression richtet. Wir bauen gemeinsam über weltanschauliche Grenzen hinweg an einer neuen Front gegen Rechtsentwicklung, Faschismus und Krieg und für den Weltfrieden.

Wir rufen euch auf: Beteiligt euch im Block des Internationalistischen Bündnisses an der Demonstration gegen die Siko. 18. Februar 13 Uhr in München am Stachus.

Abends gibt es eine Podiumsdiskussion zur Perspektive des Friedenskampfs im EineWeltHaus, Schwanthalerstraße 80 ab 19 Uhr.

Unterschriftenliste der Neuen Friedensbewegung