Am Freitag werden deutsche Flughäfen bestreikt

Zehn Jahre AfD – zehn Jahre, in der sich erstmals seit dem 2. Weltkrieg wieder eine faschistoide Partei in Deutschland etablieren konnte. Offene Faschisten wie Björn Höcke reißen darin immer mehr das Ruder an sich. Das ehemalige Führungsmitglied Konrad Adam sagt, die AfD sei „von einer Professoren- zur Proletenpartei“ geworden. Tatsächlich konnte die AfD auch unter einem Teil der Arbeiter – wie jetzt bei der Berlin-Wahl – Einfluss gewinnen. Das liegt aber nicht an arbeiterfreundlicher Politik, sondern an einer üblen sozialen Demagogie. Im neuen Rote-Fahne-Magazin, das übermorgen erscheint, positioniert sich Anna Schmit, die Vorsitzende des Jugendverbands REBELL, im Klartext gegen die soziale Demagogie der AfD. Rote Fahne News hat den Klartext-Artikel vorab veröffentlicht.

Klartext von Anna Schmit