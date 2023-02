Anhäufung von Wissen - Schleppender wissenschaftlicher Fortschritt

Das läge an zu viel Wissen und zu großer Spezialisierung, wird vorgebracht. Trotz rasanter Fortschritte im Bereich der Biotechnologie oder der mRNA-Technologie, wer genau hinsehe, "kann in verschiedenen Gebieten von Wissenschaft und Technik gewisse Ermüdungserscheinungen beobachten", kommentierte etwa der österreichische Standard. (2)

Die Menge des wissenschaftlichen und technischen Wissens ist in den letzten Jahrzehnten sprunghaft gewachsen. Die wissenschaftliche Literatur verdoppelt sich alle 17 Jahre. „Aber der wissenschaftliche... Fortschritt hat sich verlangsamt“, laut dieser Studie – „trotz all der weiter steigenden Ausgaben für Wissenschaft und Technik und der deutlich vermehrten Zahl an Wissensarbeitern.“ (3)

Das haben früher schon andere Studien belegt, bei der Entwicklung von Halbleitern oder Medikamenten z.B. „Papers, Patente und sogar Förderanträge sind im Vergleich zu früheren Arbeiten weniger neu und verbinden weniger wahrscheinlich unterschiedliche Wissensgebiete, was beides Vorläufer von Innovationen sind", so die Autoren in „Nature“. Sie haben dafür 45 Millionen wissenschaftliche Veröffentlichungen von 1945 bis 2010 und 3,9 Millionen Patente von 1976 bis 2010 ausgewertet. Ihr Fazit: Durchbrüche, die die Wissenschaft in eine neue Richtung lenken, nahmen in den Jahren 1945 bis 2010 bei den Sozialwissenschaften um 91,9 Prozent ab, bei den Physikwissenschaften liegt der Rückgang bei 100 Prozent (!), bei Patenten für Computer und Kommunikaton bei 78,7 Prozent und bei Arzneimittel und Medizin bei 91,5 Prozent. Das belegt konkret, was das neue Buch von Stefan Engel „Die Krise der bürgerlichen Naturwissenschaft“ bereits im Vorwort grundsätzlich aufwirft: „Im Fokus der Kritik stehen die krisenhaften, schädlichen Rückwirkungen der bürgerlichen Ideologie auf den Fortschritt der Naturwissenschaften. Sie untergraben tendenziell die Wissenschaftlichkeit, hemmen die gesamtgesellschaftliche Entwicklung und haben gravierende negative Folgen für Mensch und Natur.“ (4)