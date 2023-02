Am Samstag, den 11. Februar fand in Lissabon die wohl bisher größte Demonstration von Lehrerinnen und Lehrer in der aktuellen Streikwelle in Portugal statt. Laut der Gewerkschaft FENPROF marschierten 150.000 Menschen durch Lissabon und forderten höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen an den Schulen. Seit mehreren Wochen gibt es Streiks an den Schulen. Die Einkommen der Lehrer liegen zwischen 1.100 und 2.000 Euro im Monat. Am 09. Februar hatte der Gewerkschaftsbund CGTP zu Streiks und Kundgebungen gegen die hohe Inflation und für Lohnerhöhungen aufgerufen. Zehntausende beteiligten sich an diesem "Tag der Empörung" an Streiks und Protestveranstaltungen in 20 Städten.