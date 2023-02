Bertolt Brechts Werk gehört zum Bedeutendsten der Literatur des 20. Jahrhunderts

Sein Werk gehört im künstlerischen Rang zum Bedeutendsten der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts.

Brecht war ein Dichter für die Arbeiterbewegung. Den letzten konsequenten Schritt, sich in der Kommunistischen Partei zu organisieren, tat Brecht allerdings nie. Er hat sich und wurde – aus dem Kleinbürgertum stammend – zum proletarischen Klassenstandpunkt umerzogen. Er löste sich von seinen expressionistischen Anfängen und vom Dogmatismus der so genannten Lehrstücke.

Sein klarer Einsatz für den Sozialismus besticht, siehe das in der Kurzmeldung erwähnte Gedicht „Lob des Kommunismus“ oder das Stück „Die Mutter.

Er war ein engagierter Antimilitarist und Antifaschist. Siehe z.B. die Stücke „Furcht und Elend des 3. Reiches“ und „Mutter Courage und ihre Kinder“. Stücke und Gedichte dieser Art sind gerade heute wichtig.

Er veränderte viel im Theater, viele Theaterkritiker sprechen von "revolutionären Veränderungen". Wichtig war ihm der Verfremdungseffekt, mit dem er den Zuschauer dazu bringen will, selbst nachzudenken. So heißt es im Epilog von „Der gute Mensch von Sezuan“: (….) Wir wissen wohl, das ist kein rechter Schluss. (…) Wir stehen selbst enttäuscht und sehn betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. (…) Verehrtes Publikum, los, such dir selbst den Schluss: Es muss ein guter da sein, muss, muss, muss.“ [1]

Brecht ist einer der sehr wenigen Künstler, der die Entartung der SED schon früh in Ansätzen erkannte. Als nach dem 17.61953 der Schriftstellerverband kritisierte, das Volk habe das Vertrauen der Regierung verscherzt, schrieb er: „Wäre es da nicht doch einfacher, die Regierung löste das Volk auf und wählte ein anderes ?“ [2] Polemik par excellence.

Kurz: Brechts Werk ist ein großer Schatz für die Hebung des Kulturniveaus der Arbeiterklasse. Aktuell bietet sich zum Studium des Buchs "Die Krise der bürgerlichen Naturwissenschaft" begleitend das Brecht-Stück „Das Leben des Galilei“ an.

