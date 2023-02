Bundeswehr auf Bildungsmesse?

Was hat die Bundeswehr bei einer Jobbörse zu suchen? An ihrem Stand knüpft sie an die Technikbegeisterung der Jugendlichen mit einem Militärhubschrauber und an ihre Gefühle mit Lagerfeuerromantik an. Aber ist das eine Berufsausbildung wie jede andere, wenn man für Auslandseinsätze oder gar für eine Beteiligung an einem Weltkrieg lernt? Die Bundeswehr ist eine imperialistische Armee, die für ganz andere Interessen da ist als die Bevölkerung zu unterstützen.

Die Gespräche darüber mit Jugendlichen am Bundeswehr-Stand dauerten nicht lange, dann schritt die Security ein, weil sie dafür bezahlt wird, ein anderes Verständnis von Meinungsfreiheit zu vertreten. Deshalb wurde gleich vor der Halle spontan eine Kundgebung abgehalten und die Kritik an der Militarisierung der Gesellschaft vertieft. Die Bundeswehr rekrutierte im vergangenen Jahr 1773 minderjährige Jungen und Mädchen, also Kindersoldaten. Die UNO hat das deutsche Miltär deswegen vor wenigen Wochen gerügt (Rote Fahne News berichtete). Eine Verpflichtung als Soldatin oder Soldat bei der Bundeswehr ist keine Perspektive für die Jugend! Der Flyer des Rebell lud zum nächsten Treffen der Widerstandsgruppe ein. Einige versprachen zu kommen.