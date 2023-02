Erste Erfahrungen beim Verkauf des Buches „Die Krise der bürgerlichen Naturwissenschaft“

Am Anfang trafen wir fast nur auf Migranten, die zum großen Teil noch nicht lange in Deutschland sind. Trotz großer Offenheit war die Sprache hier noch eine zu große Barriere, um sich ein wissenschaftliches Buch zu kaufen. Dennoch ergaben sich interessante Gespräche und Einblicke in das Leben der Menschen.

Am Schluss unserer Runde trafen wir auf einen interessierten Arbeiter. „Guten Abend, wir kommen von der Arbeiterpartei MLPD und wollen Ihnen das neue Buch zur Krise der bürgerlichen Naturwissenschaft vorstellen. Trotz unzähliger wissenschaftlicher Erkenntnisse konnte nicht verhindert werden, dass wir mittlerweile am Beginn einer globalen Umweltkatastrophe stehen. Wie sehen Sie das?"

Der Einschätzung zur Umweltkatastrophe stimmte der Kollege sofort zu und meinte: „Die Natur schlägt zurück für das, was wir Ihr angetan haben. Aber die Leute werden von Kindesbeinen an durch Werbung und Medien so manipuliert, dass sie nichts dagegen machen. Und wenn sie sich wehren werden sie unterdrückt.“

„Genau dafür ist dieses Buch gemacht: dass wir mit den Beeinflussungen und Manipulationen durch die herrschende Ideologie fertig werden und unser Denken davon frei machen. Dazu setzt sich das Buch mit den zahlreichen Fehlentwicklungen in den Naturwissenschaften auseinander.“

Wir sprachen dann noch über viele Themen. So lehnte der Kollege die Querdenker und Verschwörungstheoretiker klar ab und kritisierte aber auch, dass man heute schon in diese Ecke gestellt wird, wenn man berechtigt Kritik daran übt, dass Impfschäden heruntergespielt und nicht richtig untersucht werden. Ein Knackpunkt ist sicher ein noch mangelndes Vertrauen in unsere Fähigkeit, durch unsere Organisiertheit und unsere Klarheit eine überlegene Kraft gegen die Herrschenden zu werden – auch wenn sie alle Register von Betrug und Gewalt ziehen.

Kaufentscheidend war das Argument, dass dieses Buch uns hilft, unser Denken zu befreien und uns in dem Dschungel von Meinungsmache, Manipulation und Informationsoverkill selbstständig zu orientieren. Der Kollege gab 20 Euro für das Buch und wir vereinbarten, wieder vorbeizuschauen, weil wir natürlich sehr interessiert an seiner Meinung zum Buch sind und ihn zur Studiengruppe einladen wollen.