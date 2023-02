Finnische Hafenarbeiter im Streik

Am Mittwoch versammelten sich wieder tausende Rentner in der chinesischen Stadt Wuhan, um gegen die Kürzung der Gesundheitsbeihilfe zu protestieren. Es ist bereits der zweite Protest innerhalb von acht Tagen, diesmal vor und im Zhongshan Park, dessen Eingänge von der Polizei gesperrt wurden. Demonstranten, die die Polizei verjagen wollte, sangen laut die "Internationale". Die Demonstranten hatten vergangene Woche bei ihrer Demo vor dem Rathaus erklärt, in einer Woche wiederzukommen, wenn die Kürzungen nicht rückgängig gemacht werden. Auch in der Hafenstadt Dalian gab es am Mittwoch Proteste von Rentnern.