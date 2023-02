Freundeskreis Mouhamed ruft zu Demo auf und veranstaltet Fußballturnier

Demnächst erwarten wir die Veröffentlichung der Dortmunder Staatsanwaltschaft zu den Ergebnissen der Ermittlungen gegen Dortmunder Polizisten, die vor einem halben Jahr – am 8.8.2022 – Mouhamed Lamine Dramé mit sechs Schüssen aus einer Maschinenpistole töteten, obwohl dieser Hilfe benötigte. In Verbindung damit wird auch bekannt gegeben werden, ob und wie Anklage gegen Dortmunder Polizisten erhoben wird. Der „Freundeskreis Mouhamed“ ruft dazu auf, am Tag der Bekanntgabe der Ermittlungsergebnisse abends in Dortmund „Gegen Polizeigewalt und Rassismus – für internationale Solidarität!“ auf die Straße zu gehen. Wir fordern nach wie vor eine unabhängige Untersuchung der Tötung von Mouhamed und die Bestrafung der Verantwortlichen in Politik und Polizei!

Der „Freundeskreis Mouhamed“ hat sich Anfang des Jahres getroffen und beschlossen, auch den Pass und die Reise der Mutter von Mouhamed nach Deutschland zu finanzieren, damit sie dem Prozess beiwohnen und den Tatort besichtigen kann. Mittlerweile sind etwas über 4900,- € auf dem Spendenkonto vom Freundeskreis Mouhamed eingegangen. Darin enthalten sind Einzelspenden auf das Konto, Spendensammlungen in Dortmund und die Erlöse aus dem Solidaritätsfest am 24.9.22 und der Gedenkfeier am 13.11.22 in Dortmund. Wir bedanken uns bei allen Unterstützerinnen und Spendern!

Der „Freundeskreis Mouhamed“ wird weiter Spenden sammeln. Er hat dazu auch beschlossen ein Internationales Benefiz-Fussballturnier in der Dortmunder Nordstadt zu organisieren. Mouhamed war begeisterter Fußball- und BVB-Fan. Mit dem Fussballturnier wollen wir weiter einen Beitrag leisten, damit Gerechtigkeit für Mouhamed erkämpft und der Kampf gegen Rassismus und für internationale Solidarität gestärkt wird. Das Fussballturnier soll am Samstag, den 22. April ab 11 Uhr starten. Safe the date! Jeder Interessierte kann sich dazu melden und auch die Vorbereitung unterstützen!

E-mail an frastock@arcor.de oder solifestmouhamed@gmx.de