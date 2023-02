Karl Krökel beschwert sich

Wenn sich ein "Querfront"-Mann bitterlich über die erfolgreiche Kritik der MLPD beklagt ...

Interessante Einblicke in die "Querfrontbewegung" liefert ein aktuelles Youtube-Interview von Karl Krökel durch Sönke Hundt auf dem Youtube-Querfrontprojekt WeltnetzTV. Zur Erinnerung, Herr Krökel ist der Kreishandwerkermeister aus Dessau-Roßlau, der mit seiner "Handwerkerdemo" am 1. Oktober 2022 zur zweifelhaften Berühmtheit kam. (Prof. Dr.) Sönke Hundt war vor seiner Pensionierung Studiendekan an der Universität Bremen und gilt gemeinhin als Friedensaktivist. Er ist Autor der Jungen Welt.

Von jb / pw