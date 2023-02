Internationale Solidarität mit den vom Erdbeben betroffenen Menschen in Kurdistan, der Türkei und Syrien!

Unsere Trauer ist unermesslich, unsere Solidarität kennt keine Grenzen. Wir richten unser Beileid und unsere schnellen Genesungswünsche an all die vom Erdbeben betroffenen Menschen in dem weiten Gebiet von Kurdistan, der Türkei bis nach Syrien. Seit Jahren warnen Forscher vor den Erdbebengefahren in dem Gebiet, indem sich am 6. Februar das katastrophale Erdbeben mit Epizentrum Maras ereignete. Die menschliche Entwicklung ist weit genug fortgeschritten, um die Menschheit vor den Folgen einer solchen Naturkatastrophe weitestgehend zu schützen. Doch jede Warnung und Forschung blieb ohne die notwendigen Konsequenzen angesichts des türkischen NATO-Regimes, dem Profite mehr wert sind als Menschenleben.

Mitursache für die schnell einstürzenden Gebäude sind die seit Jahren gut organisierte Baumafia mit Verbindungen zur AKP, schlechte Bausubstanz, fehlende Bauaufsicht und Korruption. Das AKP-Regime trägt die politische Verantwortung für die immensen Katastrophen und auch für die fehlenden Hilfeleistungen in den meisten Städten. Es verfügt über die modernste Kriegstechnologie, aber der omnipräsente Staat, der sofort auf jegliche demokratische Bewegung und Aktion mit seinem massiven Apparat reagiert, ist auch nach Tagen in den meisten betroffenen Städten wie vom Erdboden verschluckt. Stattdessen wurde das Erdbeben als Vorwand für weitere faschistische Maßnahmen wie Ausnahmezustand genutzt. Gleichzeitig wurde das vom Erdbeben betroffene Nordsyrien durch die türkischen Streitkräfte bombardiert. Dieses menschenverachtende Regime muss zur Rechenschaft gezogen werden. Mit der Kraft der Menschlichkeit und internationalen Solidarität werden wir gemeinsam diese Zeit überstehen. Wir rufen zu dringender internationaler Solidarität auf. (...)

Wir können das AKP-Regime vor allen offiziellen Vertretungen (Botschaften, Konsulate) und in den Medien anprangern und Rechenschaft fordern. Wir können informieren und Lehren aus dieser Naturkatastrophe ziehen, damit die Menschheit angesichts drohender Naturkatastrophen und Kriegsfolgen vorbereitet ist und schnelle Solidarität organisieren kann.

(…)