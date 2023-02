Konzerne lösen Klima-Versprechen nicht ein

Der Bericht weist nach, dass zwischen den wohlklingenden Worten und dem tatsächlichen umweltpolitischen Verhalten eine sehr große Lücke klafft. Die Autoren bescheinigen den 24 untersuchten Unternehmen eine "mäßige bis sehr geringe Ingegrität." Was nichts anderes heißt als: Sie lügen wie gedruckt. Dabei legt die Studie nur den völlig unzureichenden Maßstab des Pariser Abkommens an.

Zu Recht wertet der Bericht die "Netto-Null-Emission"-Rechnereien als Betrug bzw. - so klare Worte gebraucht er nicht - als Verschleierung. Es wird kein Milligramm weniger CO 2 ausgestoßen, wenn ein Betrieb wie Audi zur "Emissionskompensation" Bäume pflanzt oder Blumenwiesen anlegt. Das ist moderner Ablasshandel. Wie wenn jemand drei Morde begeht und anschließend eine Kapelle stiftet. Nicht eines der Mordopfer wird wieder lebendig. Dazu kommt, dass Wälder längst nicht mehr für sichere CO 2 -Senken sind, weil infolge der Erderhitzung Waldbrände immer häufiger werden. Zum anderen "würde es einen Ressourcenbedarf von zwei bis vier Planeten erfordern, wenn alle Unternehmen Kompensationsstrategien in ähnlichen Umfang planen würden," heißt es in der Pressemitteilung zum CCRM 2023. Auch mit der Kohlenstoffspeicherung (CCS) geht keine Verminderung der Treibhausgas-Emissionen einher.