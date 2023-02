Lastmanagement vergessen

Der Weltspiegel berichtet am Sonntag, wie russische Soldaten und Söldner systematisch Vergewaltigung von ukrainischen Frauen als Kriegswaffe einsetzen. Eine 60-jährige Frau berichtet, wie zwei junge russische Soldaten sie in ihrem Haus überfielen und einer von ihnen sie brutal vergewaltigt, auch mit schmutzigen Händen und selbst einer Maschinenpistole in sie eindrang. Eine andere ältere Frau wurde in Gefangenschaft gezwungen, die Soldaten einer Einheit täglich abends nach dem Kampfeinsätzen oral zu befriedigen. Diese "Entspannung" sollte ihr Beitrag zur "Volksrepublik" sein. Eine Frau berichtet, dass sie auch nach Vertreibung der russischen Soldaten durch die ukrainische Armee dennoch keinerlei Hilfe vom ukrainischen Staat erhielt. Sie musste alle ärztlichen Untersuchungen auf Geschlechtskrankheiten aus eigener Tasche bezahlen. In imperialistischen Kriegen leiden die Frauen stets besonders. Ihnen gehört unsere volle Solidarität.