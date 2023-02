MLPD Nordrhein-Westfalen lädt ein: Frühjahresempfang am 3. März

Nach zwei Jahren „Corona-Pause" können und wollen wir die schöne Tradition des Neujahrsempfangs wieder aufnehmen – dieses Mal zu Beginn des Frühjahrs.

Herzlich willkommen sind alle Interessenten an der Arbeit der MLPD, Freunde und Nachbarn, natürlich unsere Genossinnen und Genossen und natürlich alle, die uns näher kennenlernen wollen.

Neben der Rede des Landesvorsitzenden Peter Römmele wird es Grußworte geben, musikalische und kulturelle Beiträge. Nachdem wir gemeinsam auf ein erfolgreiches Jahr 2023 angestoßen haben, bietet sich ausreichend Gelegenheit für persönliche Gespräche und Austausch, Literatur am Büchertisch usw.. Für Getränke und Imbiss wird gesorgt.

Für die Finanzierung bitten wir um Spenden. Wir freuen uns darauf, am 3. März ab 18:30 Uhr zahlreiche Besucherinnen und Besucher in der Landesgeschäftsstelle in der Friedrich-Ebert-Straße 3 in Düsseldorf (500 Meter vom Hauptbahnhof) begrüßen zu können.