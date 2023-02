Neuerscheinung von Stefan Engel: Die Krise der bürgerlichen Naturwissenschaft

Er weist darauf hin, dass die Menschen im Land „in den letzten Jahren immer kritischer geworden gegenüber den Äußerungen von Politikern, Branchenvertretern oder Konzernsprechern geworden sind. Aber die Naturwissenschaft gilt immer noch als neutral, allein der Wahrheit verpflichtet und per se fortschrittlich. Damit ist sie ein geeignetes Vehikel die bürgerliche Ideologie zu verbreiten und Vertrauen zurückzugewinnen. Besonders gilt das in Krisensituationen. Nicht umsonst wurde zu Beginn der Covid-19-Pandemie ein riesiges Aufgebot an Virologen, Epidemiologen und Ärzten aufgefahren, um zu vermitteln, die Lage sei bei der Regierung in guten Händen. Über Tausende von Fernseh-Dokumentationen, Internetbeiträgen, Magazinen und Zeitungen werden dabei durchaus wertvolle, materialistische Informationen transportiert. Aber jede Einzelinformation wird dabei auch weltanschaulich gedeutet, in das bürgerliche Weltbild eingeordnet und mit praktischen Schlussfolgerungen versehen.“

Worum geht es in dem Buch? Stefan Engel: „Uns liegt fern, die Naturwissenschaften in Bausch und Bogen zu verdammen. Vielmehr geht es darum, die dialektisch-materialistische Kritik an der bürgerlichen Naturwissenschaft zu entwickeln und dadurch alle materialistischen neuen Erkenntnisse nutzbar zu machen und zu erhalten. Wir verteidigen in dem Buch den wissenschaftlich begründeten Materialismus gegen dessen wissenschaftsfeindliche Untergrabung durch die pragmatische Borniertheit und die positivistischen Scheuklappen der bürgerlichen Ideologie. Wir ebnen damit der dialektisch-materialistischen Naturwissenschaft als fundamentalem Bestandteil des wissenschaftlichen Sozialismus den Weg.“