Wagenknecht, Schwarzer und Lafontaine öffnen Protest am 25.2. für Faschisten

"Alle die reinen Herzens sind ..."

... sollen zur Aktion um die Initiatoren des "Manifest für Frieden" am 25. Februar in Berlin kommen, so Sahra Wagenknecht aktuell. Oskar Lafontaine bejahte auf ausdrückliche Rückfrage, dass das auch für "AfD-Mitglieder und -Politiker" gilt.

Peter Weispfenning