Russische Nationalisten greifen Schule in Tscheljabinsk an

Am 8. Februar kam es in Tscheljabinsk zu einem äußerst empörenden Ereignis. Russische Nationalisten griffen die Schule an und schlugen nicht-russische Schüler. Wir verurteilen diesen Trick der Neonazis aufs Schärfste. Glücklicherweise gab es trotz des Einsatzes von Waffen und schwerer Gegenstände durch russische Nationalisten bei dem Pogrom keine Toten. Chauvinistische Gefühle sind in Russland sehr stark ausgeprägt und wurden seit Beginn des Krieges durch die Regierungspropaganda extrem aufgeputscht.

Wir haben eine Erklärung zu diesem Angriff veröffentlicht. Hier ist sie:

Zu dem Angriff russischer Nationalisten auf die Schule in Tscheljabinsk möchte ich folgendes hinzufügen. Jetzt sind Stimmen aus allen Lagern zu hören: "Warum haben die Wachen so schlecht gearbeitet?", "Und was haben die russischen Spezialdienste wieder gemacht, warum haben sie nicht alle vorher erwischt?" Die Maoisten teilen solche Ansichten natürlich nicht. ...

Wie kam es zu diesem Anschlag? Durch das Vorhandensein von nationalistischer Propaganda und den Nährboden für nationalistische Ideologie. Er geschah aufgrund der Tatsache, dass der Chauvinismus in der Gesellschaft von Jahr zu Jahr zunimmt. Zusätzliche polizeiliche Maßnahmen werden die Situation nicht verbessern, sondern verschlimmern, denn sie sind keine Lösung, sondern nutzen tragische Ereignisse, um den repressiven Polizeistaat zu stärken und in Bildungseinrichtungen gefängnisähnliche Zustände zu schaffen.

Warum sonst ist der Angriff geschehen und warum kommt es in Schulen regelmäßig zu teilweise sehr blutigen Auseinandersetzungen? Weil aus nicht-antagonistischen Konflikten zwischen Schülern regelmäßig antagonistische werden - weil der Schulpsychologe eine Mogelpackung ist und sich niemand um die Lösung von Konflikten zwischen Schülern kümmert. Weil einerseits das Mobbing einzelner Schüler oft sogar gefördert wird und andererseits den Schülern keine qualifizierte psychologische Hilfe zur Verfügung gestellt wird.

Hinzu kommt, dass das soziale Umfeld selbst, das sich mittlerweile sowohl in Russland als auch in anderen imperialistischen Staaten herausgebildet hat, sicherlich eine Mitschuld daran trägt. Die Kriminalität und die Ausgrenzung, die Verarmung der Bevölkerung, der Alkoholismus und die Drogensucht, die in Russland unter der erwachsenen Bevölkerung und unter den Heranwachsenden blühen, greifen auf das Umfeld der Kinder und Jugendlichen über. Es ist leicht zu verstehen, dass das soziale Umfeld eine große Rolle spielte, wenn man sich die Unterkünfte der Pogromisten ansieht. All dies wirkt synergetisch mit den vorangegangenen Ursachen: das eine verstärkt das andere, verstärkt sich und manifestiert sich in den schrecklichsten Formen. Daher die regelmäßigen Schießereien oder die Angriffe auf die Schulen von Neonazi-Jugendlichen.

Wie können wir all diese Probleme überwinden? Im Sozialismus ist es einfach: Die politischen und wirtschaftlichen Ursachen dieser Vorgänge werden abgeschafft und wir werden entscheidende Erfolge erzielen. Die Diktatur des Proletariats ist der Garant für eine gesunde Gesellschaft. Im Imperialismus wird die bürgerliche Macht nun aber den einfachsten oder bequemsten Weg gehen. Allerdings nicht zum ersten Mal. Der bequemste Weg wird die Strafverfolgungsorgane stärken, politische Repressionen einleiten und außer den wirklichen Nationalisten auch Leute unterdrücken und einsperren, die damit gar nichts zu tun haben.