Sehr große Hilfsbereitschaft für die vom Erdbeben betroffenen Menschen

Die Solidaritäts- und Hilfsorganisation Solidarität International (SI) hat unmittelbar nach dem Erdbeben einen Solidaritäts- und Spendenaufruf veröffentlicht, mit dem schon viele Spenden gesammelt wurden. Die MLPD unterstützt diese Sammlung und verbreitet u.a. den Aufruf von SI. Spendensammlungen für humanitäre Zwecke sind notwendig! Sie werden allerdings ohnehin relativ vielschichtig organisiert. Die MLPD verbindet die Solidarität mit den Angehörigen der Erdbebenopfer und den Überlebenden in ihrer Kleinarbeit weiterhin mit dem Spendensammeln für die Parteiarbeit. Denn erst im Sozialismus werden die Ursachen z.B. für Pfuschbauten im Streben nach Maximalprofit beseitigt

Letzten Samstag auf der Bahnhofstraße in Gelsenkirchen: Drei Organisationen, Solidarität International (SI), MLPD und Frauenverband Courage, sammelten gemeinsam für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien 540,88 € in knapp zwei Stunden. Viele Menschen sind sehr bereit zu spenden, etliche bedankten sich, dass wir sammeln. Wichtig war die Versicherung, dass das Geld sicher ankommt: Seit Jahren haben SI und "Medizin für Rojava" eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem kurdischen Roten Halbmond, an den die Spenden über SI gehen zum Einkauf von Medikamenten und Verbandsmaterial. Wir machten immer wieder Durchsagen über Lautsprecher, riefen auf zu spenden, kritisierten die Erdoganregierung: Sie verweigert die Öffnung der Grenzübergänge nach Syrien, um schnellere Hilfstransporte zu ermöglichen. Und die führte nach dem schlimmen Erdbeben 1999 eine Erdbebensteuer ein, zog damit den Menschen 88 Milliarden Türkische Lira aus der Tasche, setzte diese aber zweckentfremdet ein, unter anderem für das Rückzahlen der Schulden beim Internationalen Währungsfonds.



Bitte spendet auf das Konto von Solidarität International (SI) e.V.

IBAN DE86 5019 0000 6100 8005 84

BIC FFVBDEFF

Frankfurter Volksbank

Stichwort: „Erdbeben Türkei/Syrien/Kurdistan“