Solidaritätserklärung persönlich übergeben

Rote Fahne News dokumentiert sie:

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir haben heute auf unserer Sitzung davon gehört, dass der Felgenhersteller Borbet das Werk in Solingen geschlossen hat. Ihr knapp 600 Kollegen wurdet nur mit dem lächerlichen Angebot für ein paar Monate in einer Transfergesellschaft abgespeist!

Das ist ein Skandal! Noch letztes Jahr konntet ihr Überstunden machen für den Arbeitgeber, damit der die Stilllegung profitabel durchziehen kann. Unsere Meinung ist, dass hier eine seit Jahren kämpferische Belegschaft abgestraft werden soll!

Völlig zu Recht protestiert ihr hier seit dem zweiten Weihnachtsfeiertag, macht Demonstrationen, Mahnwachen usw. Euer selbstständiger Kampf hat ein bundesweites Echo gefunden. Nach unserer Kenntnis hat sich inzwischen die örtliche IG Metall weitgehend von eurem Kampf zurückgezogen, was wir ausdrücklich bedauern. Einer für alle – alle für einen!

Wir Rentnerinnen und Rentner in der IG Metall Verwaltungsstelle Bonn-Rhein-Sieg unterstützten letztes Jahr den Kampf der ZF Kollegen in Eitorf/Sieg gegen die Stilllegung. In Frankreich gehen derzeit Millionen auf die Straße, um gegen die Erhöhung des Renteneinrittsalters zu protestieren. Während Milliarden in die Rüstung fließen und die Weltkriegsgefahr bedrohlich wächst, sollen Arbeiter und Angestellte tatenlos zusehen. Nicht mit uns!

Euer mutiger Kampf hat unsere volle Unterstützung. Wir wünschen viel Erfolg!

(einstimmig verabschiedet auf der Sitzung des Seniorenarbeitskreises am 7.2.2023)