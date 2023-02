"Stalingrad" von Wassili Grossman gibt es auch als E-Book

Die Monatsversammlung Februar 2023 von Kumpel für AUF - Regionalgruppe Niederrhein findet am Donnerstag, dem 23. Februar 2023, ab 18 Uhr zum Thema "Der Kampf der Bergarbeiter und der Roten Ruhrarmee gegen Faschismus und Krieg" statt. Dabei geht es auch darum, was können wir lernen aus dieser erfolgreichen Verhinderung eines ersten Versuchs der Errichtung einer faschistischen Diktatur in Deutschland für den Kampf gegen die drohende Weltkriegsgefahr durch Eskalation des Krieges in der Ukraine? Eine Frage, die am Vortag des Jahrestags des Überfalls der russischen Armee in die Ukraine drängend ist. Wie ist vor diesem Hintergrund das "Manifest für Frieden" von Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht und die Auseinandersetzung darum zu beurteilen? Fragen, deren Klärung für die Entfaltung eines wirksamen - notwendigerweise internationalen - Widerstands gegen die Kriegstreiber in Ost und West wichtig ist. Der Ort ist diesmal die Gaststätte "Schnier-Strax" in der Eppinghovener Straße 21, 46 537 Dinslaken (gegenüber der Gaststätte "König am Altmarkt"). Dort gibt es "nur" Frikadellen und Mettbrötchen.