24.02.2023: Ein Jahr imperialistischer Krieg in Europa -

Aktiver Widerstand gegen akute Weltkriegsgefahr!

In der Ukraine wie in Russland werden jeweils über 100.000 Tote beklagt. Städte und Infrastruktur sind zerstört, die Umwelt ist vergiftet. Millionen Menschen sind geflüchtet, es herrschen Kriegsrecht und Zwangsrekrutierungen.

Die Mehrheit der Menschen in Deutschland will diesen Krieg nicht und auch nicht dafür bezahlen! Aber viele unterschätzen noch die akute Weltkriegsgefahr.

Die Kriegstreiber in den Regierungen und (Rüstungs-)Konzernen erzählen uns, dass mit immer schwereren Waffen der Frieden schneller kommt. In Wirklichkeit bereiten sie den Weltkrieg vor. Was kommt nach dem Kampfpanzer Leopard 2? Kampfjets? U-Boote? Soldaten und Soldatinnen?

Wir sagen: Sofort Schluss mit dem Krieg! Stoppt die Waffenlieferungen! Keine Ausbildung ukrainischer Soldaten auf deutschem Boden! Stoppt die Aufrüstung!

Dieser Krieg ist von beiden Seiten ein imperialistischer, ungerechter Krieg! Beide Seiten zündeln mit Atomwaffen. Wer Frieden will, darf sich nicht auf die eine oder andere kriegsführende Seite schlagen! Wir stehen auf der Seite der Menschen in der Ukraine und in Russland - gegen alle Imperialisten. Arbeiter schießen nicht auf Arbeiter!

AfD, Faschisten und Querdenker sind unerwünscht! Wir können nicht mit Nationalisten, Rassisten oder Militaristen für Frieden kämpfen.

Wir zahlen nicht für Eure Kriege – wir stehen gegen eure Kriege auf!

Kundgebung am 24.2. um 17 Uhr auf dem Markt in Eisenach

Bringt eure Schilder, Fahnen, Transparente mit!

Mail: info@neuefriedensbewegung.de Internet: www.neuefriedensbewegung.de

Dieser Aufruf wird unterstützt vom Eisenacher Aufbruch, Montagsdemo Eisenach, MLPD, Vorbereitungsgruppe Kali-Werra-Revier der internationalen Bergarbeiterkonferenz, Jens Speckenbach. Weitere Unterstützer sind willkommen!

V.i.S.d.P.: Fritz Hofmann, Fröbelstr. 7, 99817 Eisenach

Mail: info@neuefriedensbewegung.de Internet: www.neuefriedensbewegung.de

Dieser Aufruf wird unterstützt vom Eisenacher Aufbruch, Montagsdemo Eisenach, MLPD, Vorbereitungsgruppe Kali-Werra-Revier der internationalen Bergarbeiterkonferenz, Jens Speckenbach. Weitere Unterstützer sind willkommen!

V.i.S.d.P.: Fritz Hofmann, Fröbelstr. 7, 99817 Eisenach