Nach einigem Probieren entschieden wir uns für das etwas provokante: „Wussten Sie, dass ihr Hausarzt gar kein Wissenschaftler ist?“ Damit hatten wir das Interesse der Leute geweckt. Sie blieben stehen und wir begannen, darüber zu sprechen, dass die bürgerliche Medizin gar keine Wissenschaft ist, weil sie positivistisch Einzelerkenntnisse verallgemeinert, aber nicht den Menschen in seiner Gesamtheit sieht. Erfahrungen damit hatten eigentlich fast alle Leute, und so war das ein wichtiger Anknüpfungspunkt, um gegen die pragmatische und positivistische Methode der bürgerlichen Medizin zu argumentieren. Wir diskutierten, dass eine materialistische Medizin eine Wissenschaft sein muss, die tatsächlich dem ganzen Menschen und der Einheit von Mensch und Natur dient. Verkauft haben wir das Buch zwar nicht, aber wir haben viele Passanten zum Nachdenken gebracht. Wir bleiben dran.

Ein anderer Verkaufstrupp berichtet: Beim Einsatz mit dem neuen Buch von Stefan Engel: „Die Krise der bürgerlichen Naturwissenschaft“ - auch erschienen in der theoretischen Reihe REVOLUTIONÄRER WEG als Ausgabe 38 - sprachen wir einen jungen Familienvater an: „Guten Abend, wir möchten Ihnen das neue Buch der MLPD vorstellen. Es zeigt sich, dass wir – trotz vieler wissenschaftlicher Erkenntnisse - mittlerweile eine globale Umweltkatastrophe haben. Die bürgerliche Naturwissenschaft ist in der Krise. Wir müssen unser Denken von bürgerlichen Einflüssen befreien. Das Buch hilft dabei, den eigenen Kopf im Sinne der Arbeiter zu gebrauchen.“ „Wir müssen unser Denken von bürgerlichen Einflüssen befreien“ war dann das ausschlaggebende Argument für den jungen Vater, das Buch zu kaufen. Er macht sich tiefgehende Gedanken darüber, dass die Arbeiterklasse von klein auf manipuliert wird. Dahinter stecken die bürgerlichen Politiker und ihre Interessen. Er will das Buch lesen und wir bleiben in Kontakt.