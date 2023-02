Zehn Jahre AfD – von der „Professorenpartei“ zur „Proletenpartei“?

Zehn Jahre AfD – zehn Jahre, in der sich erstmals seit dem 2. Weltkrieg wieder eine faschistoide Partei in Deutschland etablieren konnte. Offene Faschisten wie Björn Höcke reißen darin immer mehr das Ruder an sich. Das ehemalige Führungsmitglied Konrad Adam sagt, die AfD sei „von einer Professoren- zur Proletenpartei“ geworden. Tatsächlich konnte die AfD auch unter einem Teil der Arbeiter – wie jetzt bei der Berlin-Wahl – Einfluss gewinnen. Das liegt aber nicht an arbeiterfreundlicher Politik, sondern an einer üblen sozialen Demagogie.

Unter dem Motto „Wir haben keinen Platz mehr“ wird so getan, als ob mit der Ausweisung von 16 000 Flüchtlingen das Berliner Wohnungsproblem gelöst werden könnte. Die Wohnungsspekulanten, Immobilienhaie oder die Eigentümer der Luxushäuser und -wohnungen bleiben außen vor. Hauptsache Spaltung und ein vermeintlicher Sündenbock. Auf den Wahlplakaten hieß es: „Ob Clans oder Klima-Kleber – Schluss mit der Kuschel-Justiz“.

„Kuschel-Justiz“ gibt es ja tatsächlich – gegenüber den Imperialisten, den größten Verbrechern der Welt. Da wird die natürliche Lebensgrundlage der Menschheit mutwillig der Profitwirtschaft geopfert, Hunderttausende werden in die Flucht getrieben durch Hunger, Kriege und Umweltzerstörung – ohne dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Als die Verbrechen des VW-Konzerns mit ihrem Abgas-Betrug aufflogen, nannte das der damalige AfD-Landesvorsitzende in Niedersachsen ein „Hollywood-Schmierentheater“ zur „Zerschlagung des zweitgrößten Autoherstellers der Welt“.