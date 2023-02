Aschermittwoch: "Der ganze Abend war sehr kurzweilig"

Junger Mann aus Bochum

Ich bin zum ersten mal dabei. Es hat mir gut gefallen. Die Rede war richtig gut recherchiert und interessant. Der ganze Abend war sehr kurzweilig. Die Kulturbeiträge schön - vor allem die Band aus Köln war klasse.



Junge Frau aus Gelsenkirchen

Die Rede von Gabi war gut. Vom Programm habe ich nicht so viel mit bekommen, weil ich hier „zwangsverpflichtet“ wurde beim Verkauf von Würstchen (lacht) - „Thüringer für die Ewigkeit“... Aber ich fand alles super.



Ältere Besucherin aus Solingen

Ich habe mich richtig gefreut, nochmal mit so vielen Leuten die Internationale zu singen. Das war ja ganz großartig. Und so viele Laienkünstler, die dann auch wirklich ihre Sache sehr schön gemacht haben. Die Rede war sehr, sehr, sehr gut – aber zu lang. Natürlich war sie vom Inhalt her nicht zu lang, aber das strengt dann schon ein bisschen an. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter, ne ...