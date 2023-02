Athen: Hunderte fordern "Raus aus der Nato"

Am Dienstag besuchte US-Außenminister Blinken Griechenland. Aus diesem Anlass hatten verschiedene linke Gruppen, darunter auch der Jugendverband der KKE, zu einer Demonstration vor der US-Botschaft aufgerufen. Hunderte Menschen zogen mit Roten Fahnen durch die Straßen und forderten „Raus mit der Nato, raus mit den Militärbasen, keine Beteiligung an den Interventionen“. Zudem organisierten Studierende eine weitere Demo gegen die US-Politik. Auch in Thessaloniki im Norden Griechenlands und in der Hafenstadt Chania auf der Insel Kreta wurde demonstriert. US-Außenminister Blinken betonte bei seinem Besuch, welche große Bedeutung der Hafen Alexandroupolis für den Transport von US-Truppen und militärischem Material hat.