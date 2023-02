AUF beteiligt sich an Anti-Kriegs-Protest

„Der Krieg in der Ukraine muss sofort beendet werden, weil er zum unendlichen Leid der Menschen in der Ukraine, aber auch vieler Menschen in Russland führt. Der imperialistische Aggressionskrieg Russlands und die Befeuerung dieses Kriegs durch die NATO - mit dem Ziel der Vernichtung der russischen Armee - muss enden. Mit jeder weiteren Waffenlieferung rückt Europa immer näher an den Rand eines Weltkriegs und Gefahr eines Atomkriegs“, so der AUF-Stadtverordnete Jan Specht.

„Wenn die beteiligten Regierungen nicht willens und in der Lage sind, diesen Krieg zu stoppen und wenn die 'roten Linien' für eine direkte Kriegsbeteiligung unseres Landes überschritten werden - dann müssen wir – die friedliebende Bevölkerung - weltweit – auf die Straße gehen, um die Kriegstreiber zu stoppen. Die Milliarden für Krieg und Rüstung werden dringend für mehr Lehrer und Erzieher/innen und marode Schulen, für ausreichende Löhne, für Soziales und arme Kommunen benötigt.

Wir werden zusammen mit anderen Organisationen und friedliebenden Menschen über Parteigrenzen hinweg auf antifaschistischer Grundlage gemeinsam protestieren - für ein sofortiges Kriegsende und den Stopp aller Waffenlieferungen.“

Mit freundlichen Grüßen und der Bitte um Veröffentlichung

Dr. Willi Mast

AUF Vorstand - Presseverantwortlicher

Martina Reichmann

AUF Vorstand

